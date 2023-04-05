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Дальнее зарубежье 05.04.2023 21:42

В НАТО напомнили Грузии о необходимости реформ для вступления в альянс

Решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия станет членом Североатлантического альянса, остается в силе, однако для этого необходимо выполнить необходимые рекомендации и провести реформы, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Как сказал он в среду в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2", вступление Финляндии в НАТО является сигналом, что политика "открытых дверей" остается в силе.

В то же время, говоря о Грузии, он отметил, что процесс вступления в альянс не является простым, и есть связанные с членством "определенные ожидания, есть рекомендации, реформы, которые должны быть выполнены".

По его словам, решение Бухарестского саммита 2008 года по Грузии пересмотру не подлежит.

"Грузия - наш фундаментальный партнер. Грузия играет фундаментальную роль в пазле мира. Страна является для нас ценным партнером, она важна и с геополитической точки зрения", - отметил Коломина.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, УСЛОВИЯ


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