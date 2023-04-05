Столтенберг объяснил присутствие НАТО вблизи границ России необходимостью предотвращения конфликта

Североатлантический альянс нарастил присутствие на восточных рубежах для предотвращения конфликта, и внимательно следит за действиями России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы усилили присутствие в восточном фланге альянса... И мы сделали это для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта, для предотвращения какой-либо атаки на союзников по НАТО", - сказал генсек в среду журналистам, комментируя решение РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
"Нам нужно следить за тем, что делает Россия, и это именно то, чем занимаются союзники по НАТО. К настоящему моменту мы не видели никаких изменений в ядерном позиционировании России, которое требовало бы от нас изменения нашего ядерного позиционирования, но мы сохраняем бдительность и будем внимательно наблюдать за тем, что они делают", - добавил Столтенберг.
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