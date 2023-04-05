Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 80.71 +0.29 Brent 84.94 +0.01

Дальнее зарубежье 05.04.2023 17:28

Столтенберг объяснил присутствие НАТО вблизи границ России необходимостью предотвращения конфликта

Североатлантический альянс нарастил присутствие на восточных рубежах для предотвращения конфликта, и внимательно следит за действиями России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы усилили присутствие в восточном фланге альянса... И мы сделали это для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта, для предотвращения какой-либо атаки на союзников по НАТО", - сказал генсек в среду журналистам, комментируя решение РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

"Нам нужно следить за тем, что делает Россия, и это именно то, чем занимаются союзники по НАТО. К настоящему моменту мы не видели никаких изменений в ядерном позиционировании России, которое требовало бы от нас изменения нашего ядерного позиционирования, но мы сохраняем бдительность и будем внимательно наблюдать за тем, что они делают", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Генсек НАТО предупреждает Пекин о серьезных последствиях в случае оказания им военной помощи РФ Песков: В Кремле видят в расширении НАТО посягательство на безопасность РФ, однако отличают ситуацию с Финляндией от ситуации с Украиной В НАТО не наблюдают изменений в распоряжении Россией своим ядерным оружием - Столтенберг В НАТО заявили, что Молдове пора сделать выбор между Россией и Европой Песков: НАТО де-факто воюет, находится в прямом вооруженном противостоянии с Россией НАТО призывает Москву к соблюдению ДСНВ Запад стремится максимально затянуть военные действия в Украине для ослабления России - Шойгу Генсек НАТО не исключил перерастания событий в Украине в войну между альянсом и Россией Шойгу отметил важность партнерства с Беларусью В НАТО сочли небезопасным облет своих кораблей, совершенный самолетами РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az