Столтенберг объяснил присутствие НАТО вблизи границ России необходимостью предотвращения конфликта

Североатлантический альянс нарастил присутствие на восточных рубежах для предотвращения конфликта, и внимательно следит за действиями России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы усилили присутствие в восточном фланге альянса... И мы сделали это для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта, для предотвращения какой-либо атаки на союзников по НАТО", - сказал генсек в среду журналистам, комментируя решение РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

"Нам нужно следить за тем, что делает Россия, и это именно то, чем занимаются союзники по НАТО. К настоящему моменту мы не видели никаких изменений в ядерном позиционировании России, которое требовало бы от нас изменения нашего ядерного позиционирования, но мы сохраняем бдительность и будем внимательно наблюдать за тем, что они делают", - добавил Столтенберг.