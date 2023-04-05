Рахмон заявил, что на переговорах с Алиевым достигнута договоренность принять неотложные меры для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны договорились принять неотложные меры для увеличения взаимного товарооборота.

«Мы сегодня подробно обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Согласились, что объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу сторон. В этой связи договорились принять неотложные меры по его увеличению», - сказал Рахмон, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Алиевым.

Он отметил, что за 30 лет дипломатических отношений Таджикистан и Азербайджан смогли выстроить эффективные механизмы взаимодействия и достичь значимых результатов.

«Этому во многом способствуют тесные доверительные контакты на высшем уровне, у истоков которых стоял выдающийся сын азербайджанского народа и мой друг и старший товарищ – Гейдар Алиев, столетие которого мы, в Таджикистане, также отметим в следующем месяце. Гейдар Алиевич в самое судьбоносное для страны время стал поистине национальным лидером своего славного народа и вывел страну на путь стабильности и развития. Визит уважаемого Ильхама Гейдаровича является логическим продолжением не только этих связей, но и многовековых уз взаимного общения наших народов», - отметил он.

Рахмон подчеркнул, что переговоры с Алиевым «как всегда, носили созидательный характер, нацеленный на продвижение и углубление двустороннего взаимодействия».

«В ходе переговоров мы подробно рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений, но и подробно обменялись мнениями по всем актуальным для нас вопросам. Подписанные сегодня двусторонние документы направлены на укрепление и дополнение правовой базы наших связей. В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и в топливно-энергетическом комплексе», - отметил он.

Рахмон добавил, что в области промышленной кооперации отметили большие возможности для реализации совместных проектов в лёгкой, химической и горнорудной промышленности, в сферах производства строительных материалов, переработке алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

«В энергетическом секторе мы подтвердили заинтересованность в участии азербайджанских компаний в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана. Мы будем продолжать активно пользоваться удобными транзитными возможностями Азербайджана и увеличивать объемы грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур», - сказал он.

По его словам, лидеры двух стран обменялись мнениями по всей совокупности актуальных вопросов регионального и международного характера, подробно обсудили международную тематику и ситуацию в наших регионах, отметили важность дальнейшего взаимодействия на площадках международных и региональных организаций.

«Договорились продолжить практику взаимной поддержки кандидатур и инициатив друг друга на многосторонних площадках, прежде всего в ООН. Мы выразили признательность азербайджанской стороне за поддержку выдвигаемых Таджикистаном глобальных инициатив по воде и климату», - сказал президент Таджикистана.

«Итоги сегодняшних переговоров позволяют нам смотреть на развитие отношений между нашими странами с большим оптимизмом и добрыми надеждами», - отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении пригласил Рахмона посетить с визитом Азербайджан.

«Благодарю Вас за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с визитом. Я обязательно воспользуюсь Вашим любезным приглашением при первой удобной возможности», - сказал в ответ президент Таджикистана.

Р.Ахмедов