На трассе Баку-Сальян произошло ДТП, трое погибли

На трассе Баку-Сальян в среду произошло ДТП, трое погибли, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанские СМИ.
Согласно данным, на 29-ом км автомагистрали грузовик «КАМАЗ» врезался в автомобиль марки «Hyundai Accent», который остановился на краю дороги в связи с неисправностью.
«В результате инцидента погибли три женщины-пассажирки легкового автомобиля. Пострадали водитель, женщина и маленький ребенок», - сообщают СМИ.
По факту ведется разбирательство.
Х.Насирзаде
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