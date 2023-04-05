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Происшествия 05.04.2023 17:42

На трассе Баку-Сальян произошло ДТП, трое погибли

На трассе Баку-Сальян в среду произошло ДТП, трое погибли, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Согласно данным, на 29-ом км автомагистрали грузовик «КАМАЗ» врезался в автомобиль марки «Hyundai Accent», который остановился на краю дороги в связи с неисправностью.

«В результате инцидента погибли три женщины-пассажирки легкового автомобиля. Пострадали водитель, женщина и маленький ребенок», - сообщают СМИ.

По факту ведется разбирательство.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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