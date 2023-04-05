Buta Airways в мае открывает рейсы из Баку в Душанбе

Азербайджанский лоукостер Buta Airways, входящий в состав ЗАО AZAL, с 30 мая открывает рейсы из Баку в Душанбе. "Рейсы в этом направлении будут выполняться еженедельно по понедельникам, вторникам и четвергам", - сообщает авиаперевозчик. Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways. Н.Аббасова

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