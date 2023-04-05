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Транспорт и связь 05.04.2023 17:52

Buta Airways в мае открывает рейсы из Баку в Душанбе

Азербайджанский лоукостер Buta Airways, входящий в состав ЗАО AZAL, с 30 мая открывает рейсы из Баку в Душанбе.

"Рейсы в этом направлении будут выполняться еженедельно по понедельникам, вторникам и четвергам", - сообщает авиаперевозчик.

Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways.

Н.Аббасова

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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