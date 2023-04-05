Алиев: Азербайджан готов серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал продуктивными прошедшие в среду в Душанбе переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры, и в беседе тет-а-тет, и в рамках расширенного состава с участием делегаций обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия», - заявил в среду по итогам переговоров с Рахмоном Алиев, слова которого приводятся на сайте главы азербайджанского государства.
И по всем направлениям, продолжил президент Азербайджана, «мы имеем четкое представление как двигаться вперед».
«И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами, - заявил глава азербайджанского государства. - Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна, во-вторых, стабильная страна. Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность и хороший инвестиционный климат. То, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистан, говорит о том, что инвестиции, в том числе зарубежные, защищаются государством».
Он выразил уверенность, что по результатам визита в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги.
Глава азербайджанского государства также отметил, что около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях министерства обороны и государственной погранслужбы Азербайджана, сообщив о принятом решении «способствовать увеличению числа таджикских студентов». «Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане», - добавил Алиев.
Р.Керимов
Татнефть может купить 50% турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit
Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для Азии
Бизнес Exxon в сфере низкоуглеродной энергетики однажды обгонит ее основные операции
Мусаев обсудил с представителем ПРООН реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 18,8%
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Украина выделила из бюджета-2023 на восстановление $3,3 млрд, еще $10,8 млрд привлечет от доноров
Белый дом покинул экономический советник, разрабатывавший price cap для нефти из России
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС