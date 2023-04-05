Алиев: Азербайджан готов серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал продуктивными прошедшие в среду в Душанбе переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры, и в беседе тет-а-тет, и в рамках расширенного состава с участием делегаций обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия», - заявил в среду по итогам переговоров с Рахмоном Алиев, слова которого приводятся на сайте главы азербайджанского государства.

И по всем направлениям, продолжил президент Азербайджана, «мы имеем четкое представление как двигаться вперед».

«И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами, - заявил глава азербайджанского государства. - Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна, во-вторых, стабильная страна. Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность и хороший инвестиционный климат. То, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистан, говорит о том, что инвестиции, в том числе зарубежные, защищаются государством».

Он выразил уверенность, что по результатам визита в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги.

Глава азербайджанского государства также отметил, что около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях министерства обороны и государственной погранслужбы Азербайджана, сообщив о принятом решении «способствовать увеличению числа таджикских студентов». «Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане», - добавил Алиев.

Р.Керимов