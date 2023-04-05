Мусаев обсудил с представителем ПРООН реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на встрече в Минздраве страны обсудил с исполняющим обязанности представителя-резидента Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейросом реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения. Об этом в среду сообщили в Минздраве Азербайджана.
«На встрече состоялся обмен мнениями по реализации новых совместных проектов (усовершенствование информационных систем здравоохранения; сотрудничество по укреплению первичной медико-санитарной помощи; сотрудничество в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями) и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи Мусаев отметил сотрудничество Азербайджана и ПРООН, в том числе в сфере здравоохранения. «Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения в Азербайджане и повышение устойчивости национальной системы здравоохранения к пандемиям и острым заболеваниям является одним из основных направлений нашего сотрудничества. Кроме того, проекты, реализуемые в рамках успешного партнерства Азербайджана с Программой развития ООН, имеют важное значение для достижения Целей устойчивого развития», - заявил глава Минздрава Азербайджана, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь Кейрос выразил надежду на развитие сотрудничества с Азербайджаном, заявив о готовности ПРООН оказать содействие в создании медицинских учреждений в Карабахе и Восточном Зангезуре.
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