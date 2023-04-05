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Дальнее зарубежье 05.04.2023 22:20

ЕС выделил Молдове еще 50 млн евро макрофинансовой помощи

Европейский союз выделил Молдове еще 50 млн евро в рамках макрофинансовой помощи на общую сумму 150 млн евро, говорится в сообщении Европейской комиссии.

В среду Молдова получила от Евросоюза грант в размере 10 млн евро, а в мае в страну поступит еще 40 млн евро в виде кредита. "Эта поддержка поможет Молдове удовлетворить неотложные потребности в финансировании и поддержит общую макроэкономическую стабильность, а также позволит провести широкомасштабные и амбициозные реформы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение о предоставлении очередной поддержки последовало после того, как Молдова "выполнила политические условия, согласованные с ЕС". В частности, говорится в сообщении, Молдова предприняла меры для улучшения управления государственными инвестиционными проектами, правительство страны приняло новую стратегию управления госфинансами, власти также добились прогресса в укреплении верховенства права, утвердив руководителей в нескольких антикоррупционных учреждениях.

Как сообщалось, в августе 2022 года Еврокомиссия уже предоставила Молдове 50 млн евро макрофинансовой помощи, из которых 35 млн евро - долгосрочные кредиты на льготных условиях и 15 млн евро - гранты.

В январе 2023 года ЕК предложила увеличить текущую макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро, в результате общая сумма текущей поддержки стране может возрасти до 295 млн евро. Из дополнительных средств около 45 млн могут быть предоставлены в виде грантов и около 100 млн евро - в виде кредитов на льготных условиях. Сейчас предложение находится на рассмотрении европарламента и совета ЕС.

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Тэги: МОЛДОВА, ЕC, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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