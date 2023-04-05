IDC ухудшил прогноз роста мировых расходов на ИТ до 4,4% в 2023 году

Расходы на развитие информационных технологий и услуг в 2023 году увеличатся на 4,4% - до $3,25 трлн, прогнозирует International Data Corporation (IDC).
Исследовательская компания ухудшила оценку уже в четвертый раз подряд, при этом в октябре прошлого года ожидался подъем на 6%.
"С четвертого квартала прошлого года мы наблюдаем явные признаки умеренного сокращения ИТ-расходов в некоторых областях", - отмечает вице-президент по данным и аналитике IDC Стивен Минтон.
По его словам, хотя в целом затраты на технологии остаются устойчивыми, "повышение процентных ставок сейчас оказывает влияние на капрасходы".
Он назвал самым значительным негативным фактором ситуацию "на потребительских рынках, где в этом году прогнозируется сокращение расходов на ИТ на 2%". Таким образом, показатель может снизиться второй год подряд, что является огромным сдвигом по сравнению с ростом на 18% в 2021 году.
"С другой стороны, спрос предприятий на облачные и цифровые преобразования остается высоким, несмотря на экономические проблемы", - отметил Минтон.
Алиев: Азербайджан готов серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане
Баку и Душанбе договорились провести заседание МПК в 2023г - Алиев
Баку и Душанбе подписали 14 документов о сотрудничестве в различных сферах
Татнефть может купить 50% турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit
Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для Азии
Бизнес Exxon в сфере низкоуглеродной энергетики однажды обгонит ее основные операции
Мусаев обсудил с представителем ПРООН реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 18,8%
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС