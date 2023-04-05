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Дальнее зарубежье 05.04.2023 21:01

IDC ухудшил прогноз роста мировых расходов на ИТ до 4,4% в 2023 году

Расходы на развитие информационных технологий и услуг в 2023 году увеличатся на 4,4% - до $3,25 трлн, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

Исследовательская компания ухудшила оценку уже в четвертый раз подряд, при этом в октябре прошлого года ожидался подъем на 6%.

"С четвертого квартала прошлого года мы наблюдаем явные признаки умеренного сокращения ИТ-расходов в некоторых областях", - отмечает вице-президент по данным и аналитике IDC Стивен Минтон.

По его словам, хотя в целом затраты на технологии остаются устойчивыми, "повышение процентных ставок сейчас оказывает влияние на капрасходы".

Он назвал самым значительным негативным фактором ситуацию "на потребительских рынках, где в этом году прогнозируется сокращение расходов на ИТ на 2%". Таким образом, показатель может снизиться второй год подряд, что является огромным сдвигом по сравнению с ростом на 18% в 2021 году.

"С другой стороны, спрос предприятий на облачные и цифровые преобразования остается высоким, несмотря на экономические проблемы", - отметил Минтон.

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Тэги: МИР, РАСХОДЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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