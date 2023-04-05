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Дальнее зарубежье 05.04.2023 22:50

Участники встречи НАТО в Брюсселе не обсуждали ситуацию с Трампом - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что на встрече глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе он не затрагивал с коллегами ситуацию вокруг экс-президента США Дональда Трампа, поскольку они обсуждали вопросы подготовки к саммиту в Вильнюсе и проблемы, связанные с поддержкой Украины.

"Мы с коллегами не поднимали тему слушаний в Нью-Йорке", - сказал Блинкен, выступая в Брюсселе.

"Нашим приоритетом были многие другие вопросы, среди которых подготовка к саммиту в Вильнюсе и поддержка Украины", - отметил он.

Встреча глав МИД стран-членов НАТО проходит 4-5 апреля в Брюсселе, в частности, на ней приветствуют Финляндию в качестве 31-го члена НАТО.

Накануне на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась по ситуации с Трампом аналогично. " Ситуация вокруг Трампа не находится сегодня в фокусе нашего внимания, нашим приоритетом является американский народ", - сказала она.

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Тэги: США, НАТО, ДОНАЛЬД ТРАМП, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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