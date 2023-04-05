Польша готова и дальше поставлять истребители МиГ Украине

Польша уже передала Украине несколько МиГов советского производства и готова поставить больше истребителей этого типа, заявил в среду польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Дуды, которые приводит польский телеканал Polsat, "восемь польских МиГов уже переданы Украине, еще шесть можно будет поставить в ближайшее время".
При этом президент Польши отметил, что эти истребители доработаны до стандартов НАТО и могут быть поставлены Украине с одобрения Североатлантического альянса.
"Мы и далее будем поддерживать Украину", - подчеркнул Дуда.
Кроме того, президент Польши выразил мнение, что в скором будущем Украина станет членом ЕС и НАТО. "Мы хотим выстраивать общее будущее, поэтому визит Зеленского и запрограммирован", - заявил он.
Зеленский находится в Варшаве с визитом.
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