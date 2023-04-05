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Дальнее зарубежье 05.04.2023 22:49

Польша готова и дальше поставлять истребители МиГ Украине

Польша уже передала Украине несколько МиГов советского производства и готова поставить больше истребителей этого типа, заявил в среду польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Дуды, которые приводит польский телеканал Polsat, "восемь польских МиГов уже переданы Украине, еще шесть можно будет поставить в ближайшее время".

При этом президент Польши отметил, что эти истребители доработаны до стандартов НАТО и могут быть поставлены Украине с одобрения Североатлантического альянса.

"Мы и далее будем поддерживать Украину", - подчеркнул Дуда.

Кроме того, президент Польши выразил мнение, что в скором будущем Украина станет членом ЕС и НАТО. "Мы хотим выстраивать общее будущее, поэтому визит Зеленского и запрограммирован", - заявил он.

Зеленский находится в Варшаве с визитом.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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