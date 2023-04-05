Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск - Дуда

Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск с территории Украины в ее международно признанные границы, заявил, президент Польши Анджей Дуда.

Он предупредил о невозможности заключения «невыгодного» для Украины мира, который, по его словам, «будет состоять в том, что Россия и дальше будет оккупировать украинские земли».

«Только Украина должна определять условия. Единственное требование – полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи. Украина будет решать, а мы будем стоять на страже этого. Мы отправляем послание Кремлю – вам не удастся нас поссорить и разделить. Никогда больше», сказал польский президент.