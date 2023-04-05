Киев и Варшава подписали соглашение о поставке в Украину польской военной техники- Зеленский

Между Украиной и Польшей в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Варшаву подписаны соглашения о поставке в Украину польской военной техники, а также о сотрудничестве в сфере восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры.

"Согласован новый и очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В частности, по его словам, подписан документ о поставках польских БТР "Росомак", самоходных минометов "Рак", систем противовоздушной обороны "Перун", истребителей типа "МИГ" и иного вооружения.

Украинская делегация, как сообщил Зеленский, также обсудила с польской стороной создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов.

Кроме того, стороны обсудили различные экономические и инфраструктурные вопросы, развитие и восстановление Украины.

В этом контексте Зеленский сообщил о подписании с Польшей отдельного документа о сотрудничестве в восстановлении Украины.