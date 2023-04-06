В Узбекистане 13 апреля состоится встреча глав МИД стран-соседей Афганистана

Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана состоится в следующий четверг в Самарканде, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
"Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и России рассмотрят текущую ситуацию в Афганистане". - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 14 апреля в Самарканде ожидается проведение заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
В его работе примут участие делегации Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполкома СНГ.
"Предусматриваются обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества", - отмечается в сообщении.
В этот же день Самарканд примет шестую встречу министров иностранных дел государств Центральной Азии и России, добавили в пресс-службе.
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