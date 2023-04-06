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АПК 06.04.2023 15:02

Экспорт продукции АПК РФ в 2023г в сопоставимых ценах предусмотрен на уровне $28 млрд

Экспорт продукции АПК РФ в сопоставимых ценах в 2023 году предусмотрен в объеме $28 млрд, в 2024 году - на уровне $29 млрд, сообщается в итоговом докладе о результатах деятельности Минсельхоза за 2022 год, размещенном на сайте ведомства.

В документе говорится со ссылкой на данные ФТС России и Росстата, что экспорт продукции АПК РФ в 2022 году в сопоставимых ценах составил $28 млрд 903,9 млн, что на 0,6% ниже, чем за 2021 год.

Как сообщалось, в середине марта ФТС уточнила данные по агроэкспорту в текущих ценах. Он составил $41,3 млрд, что на 14,8% больше, чем в 2021 году. При этом был уточнен показатель за 2021 год - $35,965 млрд. Ранее сообщалось о $37,1 млрд.

Согласно докладу Минсельхоза, зерновых в 2022 году было экспортировано на $8,808 млрд (на 1,4% ниже показателя за 2021 год), продукции масложировой отрасли - на $5,032 млрд (на 8,3% выше), рыбы и морепродуктов - на $5,048 млрд (на 5,5% ниже), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на $4,2 млрд (на 11,5% ниже), мясной и молочной продукции - на $1,299 млрд (на 2,1% ниже), прочей продукции АПК - на $4,518 млрд (на 11,1% выше).

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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