AZAL заказал у Airbus 12 узкофюзеляжных пассажирских самолетов семейства A320neo

Национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), входящая в состав ЗАО «AZAL», приобретет 12 узкофюзеляжных пассажирских самолётов семейства A320neo, производимых компанией «Airbus».

Церемония подписания контракта состоялась в Баку в четверг. AZAL разместила заказ на 12 самолетов Airbus семейства A320neo, среди которых лайнеры A320neo и A321neo.

По информации AZAL, покупка новых самолетов осуществляться в рамках стратегии обновления флота авиакомпании, нацеленной на эксплуатацию современных, экономичных воздушных судов для повышения эффективности и конкурентоспособности авиакомпании. Выбор двигателей авиакомпанией будет сделан на более позднем этапе.

«Мы рады продолжению взаимовыгодного сотрудничества с Airbus по программе модернизации нашего авиапарка и намерены укреплять двустороннее партнерство. Подписанный контракт обеспечит пассажирам перелеты на самых современных и комфортабельных узкофюзеляжных самолетах», – сказал первый вице-президент ЗАО AZAL Самир Рзаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Этот заказ является важным событием в продуктивном сотрудничестве между компанией Airbus и авиакомпанией «AZAL». Семейство A320neo остается наилучшим выбором для авиакомпаний, ищущих экономичные решения для своего авиапарка. Данный заказ - свидетельство доверия клиентов качеству и надежности самолетов A320neo. Мы уверены, что это решение способствует устойчивому росту «Азербайджанских Авиалиний» в долгосрочной перспективе», - подчеркнул коммерческий директор и глава международного отдела Airbus Кристиан Шерер.

В настоящее время авиапарк AZAL включает 15 самолетов «Airbus» – 4 самолета A319ceo, 6 самолетов A320ceo, 2 самолета A340 и с начала года - 3 самолета нового поколения A320neo.

«AZAL планирует использовать эффективные самолеты семейства A320neo для развития своей внутренней и международной маршрутной сети», - говорится в информации.

Семейство A320neo является самым популярным в мире, с более чем 8700 заказами от 135 клиентов. Самолеты A320neo оснащены последними технологиями, такими как увеличенные законцовки крыла Sharklets и двигатели нового поколения, которые обеспечивают снижение выбросов CO2 и не менее 20% экономии топлива.

Ранее Рзаев сообщал, что Согласно Стратегическому плану развития, к 2030 году парк AZAL будет включать только 2 типа самолетов в парке авиакомпании. Он будет состоять исключительно из семейства узкофюзеляжных самолетов класса Airbus A320 Neo, а также из семейства широкофюзеляжных авиалайнеров типа Boeing 787 Dreamliner.

По его словам, в настоящее время авиапарк AZAL насчитывает 29 самолетов различных типов, средний возраст которых составляет 11 лет. Ключевой целью Стратегического плана развития AZAL до 2030 года является постепенный вывод из эксплуатации старых самолетов и формирование флота авиакомпании с присутствием в нем новых широкофюзеляжных и узкофюзеляжных воздушных судов. Это существенно сэкономит затраты, связанные с обслуживанием самолетов или обучением персонала.

Н.Аббасова