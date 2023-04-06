Германия в 2022 г. получила дефицит бюджета третий год подряд

Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам 2022 года составил 127,3 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства (Destatis).
Отрицательное сальдо было зафиксировано по итогам третьего года подряд, однако относительно 2021 года оно сократилось примерно на 6 млрд евро, относительно 2020 года - почти на 62 млрд евро, говорится в сообщении.
До этого ФРГ фиксировала профицит бюджета по итогам восьми лет подряд. В том числе в 2019 году он составил 45,2 млрд евро, а в 2018 году достигал рекордных 62,4 млрд евро.
Расходы бюджета в прошлом году выросли на 6,4% - до 1 трлн 875,4 млрд евро. В то же время доходы повысились на 7,3% - до 1 трлн 748,3 млрд евро.
Дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 145,1 млрд евро (годом ранее - 135,8 млрд евро). При этом муниципальные бюджеты зафиксировали положительное сальдо в размере 2,6 млрд евро против 5,6 млрд евро годом ранее, земельные - 10,5 млрд евро против 3,5 млрд евро. Профицит в кассах социального страхования составил 4,7 млрд евро по сравнению с дефицитом в 5,5 млрд евро в 2021 году.
По итогам 2022 года экономика Германии выросла на 1,9%.
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