В Тбилиси призвали США обосновать санкции против грузинских судей

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором назвал непонятным и неприемлемым решение госдепартамента о введении санкций в отношении трех действующих и одного бывшего грузинских судей.

В письме, текст которого распространил в четверг МИД Грузии, Дарчиашвили выразил надежду, что госдеп США представит соответствующие доказательства либо пересмотрит свое решение. "В противном случае грузинским государством и грузинским народом указанное решение будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что причинит урон многолетним дружеским отношениям между Грузией и США", - говорится в послании.

Глава грузинского МИД объяснил Блинкену, что нынешним властям в 2012 году досталось тяжелое наследство в судебной системе, оставленное президентом Михаилом Саакашвили. "Реальность была тяжелейшей: суд был превращен в отделение прокуратуры и одно из звеньев репрессивной машины авторитарного режима, показатели обвинительных приговоров превышали 99%, были осуждены 300 тысяч граждан, коррупция охватывала как суд, так и другие сферы, власти (при Саакашвили) совершали системные преступления. В условиях несправедливой и репрессивной судебной системы количество заключенных достигло 25 тысяч в тюрьмах, где была внедрена системная практика пыток и нечеловеческого обращения. В результате смертность среди заключенных достигла беспрецедентного уровня", - заявил Дарчиашвили.

Он также сообщил, что после прихода партии "Грузинская мечта" к власти количество заключенных в тюрьмах сократилось в 2,5 раза, показатели смертности в тюрьмах снизились в 10 раз. Министр заявил, что после 2012 года системные проблемы были в основном решены, проведены фундаментальные судебные реформы.

"Принимая во внимание эту реальность, решение госдепартамента США о санкциях судей, обнародованное без предъявления каких-либо доказательств, совершенно непонятно и неприемлемо", - написал Дарчиашвили.

5 апреля Блинкен сообщил, что США ввели санкции против четырех действующих грузинских судей в связи с их участием в коррупционной деятельности. Под санкции попали судьи Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериана Церцвадзе. "Упомянутые судьи злоупотребляли своим положением на постах председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, нанеся тем самым ущерб законности и доверию общества к судебной системе Грузии", - говорилось в заявлении Блинкена.

США отказали в выдаче американских виз этим судьям, а также членам их семей.

Попавшие под американские санкции судьи занимали высокие посты в судебной системе при правлении Саакашвили, и продолжают работать при нынешних властях.

Как заявил журналистам пожизненный судья Апелляционного суда Грузии Мурусидзе, решение госдепартамента является попыткой "подчинить грузинский суд и грузинское правосудие США".