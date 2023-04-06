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Дальнее зарубежье 06.04.2023 16:03

Си Цзиньпин: Китай и Франция способны преодолевать разногласия и должны стремиться к стратегическому партнерству

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Пекин и Париж должны преодолевать разногласия и двигаться в сторону стабильного и динамичного стратегического партнерства.

"Китай и Франция решительно выступают за многополярный мир и демократию в международных отношениях", - сказал китайский лидер, который в четверг проводит переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Пекине.

"Китай и Франция способны и должны преодолевать разногласия и препятствия, придерживаться направления всеобъемлющего стратегического партнерства - стабильного, выгодного для обеих сторон, предприимчивого и динамичного", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что обе страны поддерживают взаимодействие в разных сферах, в том числе по борьбе с изменением климата, а также работают вместе по вопросам сельского хозяйства, авиационной сферы, продовольствия и другим.

По словам Си Цзиньпина, Парижу и Пекину удается сотрудничать, несмотря на "меняющуюся и нестабильную" международную обстановку.

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Тэги: КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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