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Дальнее зарубежье 06.04.2023 16:31

В Афганистане призвали международное сообщество помочь разминировать территорию страны

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" призвало международное сообщество помочь очистить территорию страны от мин.

"Афганистан нуждается в большей помощи для обезвреживания наземных мин. Десятилетия войн и нестабильность унесли жизни тысяч людей и вынудили сотни тысяч других покинуть свои дома, в то время как афганские семьи уже пережили сорок лет конфликта, недавние ожесточенные бои оставили после себя новую волну смертоносных самодельных взрывчатых веществ", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте движения.

Они призывают международные организации "не оставлять Афганистан в одиночестве в его усилиях по искоренению этого скрытого врага по всей стране и объявить его свободной от противопехотных мин страной в регионе", отмечается в документе.

Талибы со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщают, что с 1989 года в стране погибли или получили ранения в результате взрыва наземных мин и взрывоопасных пережитков войны почти 57 тыс. гражданских лиц.

Тем не менее, партнеры по противоминной деятельности обезвредили более 19 млн предметов на территориях с огромным количеством мин. По данным УКГВ, в стране "остается более 4150 опасностей, представляющих смертельную угрозу для населения, в частности для детей".

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Тэги: АФГАНИСТАН, РАЗМИНИРОВАНИЕ, ПОМОЩЬ, СООБЩЕСТВО

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