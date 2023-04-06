Рост ВВП Азербайджана в 2023-2025гг составит в среднем до 2,5% в год – прогноз

Всемирный банк (ВБ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,2%.

В январе текущего года ВБ рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозировал на уровне 2,8%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно докладу ВБ «Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2023: Weak Growth, High Inflation, and a Cost-of-Living Crisis», рост ВВП Азербайджана в 2024 году по оценкам банка составит 2,5% (январский прогноз – 2,6%), в 2025г – 2,6%.

Таким образом, ВБ среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2023-2025гг прогнозирует на уровне до 2,5%.

«В среднесрочной перспективе экономический рост в Азербайджане, вероятно, будут поддерживать более высокие инвестиции, в том числе на фоне нескольких энергетических сделок, заключенных при посредничестве Европейского союза, а также увеличения государственных расходов на реализацию Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026гг. Ожидается, что экономический рост в 2023 году будет умеренным – 2,2%. В среднесрочной перспективе рост ожидается в среднем на уровне 2,5% при отсутствии структурных реформ», - отмечается в докладе.

По оценкам ВБ, в 2023-2025гг среднегодовой рост сектора АПК Азербайджана превысит 3%, промпроизводства – около 1%, сектора услуг – 4,6%.

ВБ отмечает, что Азербайджан извлек выгоду от высоких цен на сырье и такая ситуация благоприятно сказалась на платежном балансе (профицит в 2022г на уровне 26,5% ВВП - ИФ). По прогнозам банка, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составит 19,2% ВВП, в 2024г – 14,8% ВВП, в 2025г – 13% ВВП.

При этом аналитики банка считают, что снижение добычи нефти в Азербайджане будет сказываться на темпах экономического роста страны. Кроме этого, негативные риски для экономики страны связаны с возможной эскалацией напряженности на азербайджано-армянской границе. В ВБ отмечают, что транспортный сектор Азербайджана извлек выгоду от российско-украинской войны, так как изменились транспортные маршруты. Также положительным фактом для экономики является увеличение в среднесрочный период поставок газа в Европу.

В ВБ считают, что в странах Южного Кавказа рост частного сектора сдерживается такими факторами, как небольшие размеры экономики, проблемы с бизнес-средой, несоответствие навыков, недостаточно развитая инфраструктура.

«Продолжающаяся зависимость Азербайджана от углеводородов как основного источника экспорта и фискальных доходов остаются основным уязвимым местом страны. Это создает риски для долгосрочного роста в условиях снижения добычи нефти, волатильности цен на нефть и глобального стремление найти замену нефти», - отмечает ВБ.

По оценкам ВБ, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023-2025гг будет снижаться: 8,5% - в 2023г (13,8% - в 2022г), 6,2% - в 2024г и 5,4% - в 2025 году.

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024г – 4,1%, в 2025г – 3,7% (среднегодовой темп роста на 2023-2025гг – 3,5%).

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.

А.Азизов