Массовое отравление учеников произошло в одной из школ Баку

В Бакинской школе-лицее №20 произошло массовое отравление учащихся, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
"В Бакинской школе-лицее №20 произошло массовое отравление учеников и в настоящее время прокуратура Ясамальского района проводит разбирательство", - сообщили в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что по предварительным данным отравление произошло из-за мяса курицы. Для выяснения причин отравления из буфета школы взяты образцы пищи для проведения лабораторного анализа.
По данным TABIB, всего с признаками отравления госпитализированы 6 учеников (4 девочки, два мальчика). При этом, 3 школьника отпущены домой на амбулаторное лечение. Состояние двоих школьников оценивается как удовлетворительное, состояние одного как тяжелое и он помещен в отделении реанимации.
Б.Рустамбеков
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