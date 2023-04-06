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Происшествия 06.04.2023 15:43

Массовое отравление учеников произошло в одной из школ Баку

В Бакинской школе-лицее №20 произошло массовое отравление учащихся, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

"В Бакинской школе-лицее №20 произошло массовое отравление учеников и в настоящее время прокуратура Ясамальского района проводит разбирательство", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным отравление произошло из-за мяса курицы. Для выяснения причин отравления из буфета школы взяты образцы пищи для проведения лабораторного анализа.

По данным TABIB, всего с признаками отравления госпитализированы 6 учеников (4 девочки, два мальчика). При этом, 3 школьника отпущены домой на амбулаторное лечение. Состояние двоих школьников оценивается как удовлетворительное, состояние одного как тяжелое и он помещен в отделении реанимации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАКУ, ШКОЛА, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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