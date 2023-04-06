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Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 80.61 -0.10 Brent 84.99 +0.05

ТЭК 06.04.2023 15:45

Цены на нефть стабильны

Нефтяные котировки слабо меняются днем в четверг и завершают короткую неделю активным ростом.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 подорожали на $0,11 (0,13%) - до $85,1 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,03 (0,04%) - до $80,64 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно 6% из-за неожиданного решения ряда стран ОПЕК+ добровольно понизить нефтедобычу с мая по конец этого года. Аналитики полагают, что это приведет к дефициту топлива на мировом рынке позднее в этом году.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

"Возможно, "бычий" импульс на нефтяном рынке затих, но потенциал к росту сохраняется с учетом сокращающихся поставок, - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок. - Рынок испытает дефицит в текущем квартале, а во втором полугодии он только усилится".

В пятницу торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате, поскольку ведущие мировые биржи будут закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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