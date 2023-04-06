Цена сахара в США превысила $0,23 за фунт - максимум более чем за 6 лет

Цены на сахар-сырец в ходе торгов в четверг в США превысили отметку $0,23 за фунт на фоне ожидаемого повышения спроса и сокращения поставок.

Это максимальный уровень более чем за шесть лет - с октября 2016 года, сообщает Trading Economics.

Решение ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи нефти с мая и до конца года вызвало повышение нефтяных цен. Это подталкивает производителей сахарного тростника к тому, чтобы направлять урожай не на производство сахара, а продавать его по более высокой цене компаниям, которые выпускают биотопливо. Кроме того, новое правительство Бразилии прекратило действие программы, которая освобождала бензин от налогов, что повысило спрос на этанол из сахарного тростника.

Между тем неблагоприятная погода в Таиланде и Индии отрицательно влияет на прогнозы производства сахара в этих странах, отмечают аналитики. Также ожидается низкий урожай в Пакистане и Китае, которые входят в число основных поставщиков сахара.

Тем не менее, производство в Бразилии в этом сельскохозяйственном году, который начался в апреле, может достичь 40,3 млн тонн сахара, прогнозируют эксперты. Это станет вторым по величине объемом в истории страны.