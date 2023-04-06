Новосибирская область планирует развивать медицинский туризм с Азербайджаном

Новосибирская область будет развивать медицинский туризм с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.
«Главы Ассоциаций медицинского туризма пяти стран подписали соглашения о сотрудничестве с представителями новосибирского туристического бизнеса на Форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы". Партнерство направлено на развитие медицинского туризма в регионе»,- говорится в сообщении.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», целью соглашения является увеличение потока медицинских туристов в Новосибирскую область.
Также сообщается, что Новосибирская область станет "пилотной площадкой для апробации инструментов развития медицинского туризма".
В 2019-2022гг 54,4 тыс. иностранных пациентов из 111 стран мира воспользовались медицинскими услугами региона на $8,6 млн. Всего в Новосибирской области действуют почти 2 тыс. организаций с медицинскими лицензиями, из них 1,8 тыс. - частные.
Р.Ахмедов
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