В Нахчыване провели командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыванской автономной республике Азербайджана, проведены командно-штабные учения, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

Как отметили в военном ведомстве, согласно «Плану боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год», задействованные в учениях соединения и воинские части были подняты по учебной боевой тревоге и выведены в районы проведения учений.

«В районе проведения учений основное внимание уделялось задачам по маскировке и обороне, борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе учений подразделения ПВО отработали действия по обнаружению и слежению за авиационными средствами условного противника», - говорится в информации.

В соответствии со сценарием учений, на этапе практического выполнения тактических действий группы специального назначения атаковали боевые позиции и важные объекты, расположенные на передовой линии обороны противника.

«После занятия позиций на маршрутах продвижения были устроены засады на приближающиеся резервы условного противника, что препятствовало его продвижению. В свою очередь, механизированные подразделения при поддержке артиллерии продвинулись вглубь обороны противника и заняли выгодные рубежи», сообщили в Минобороны Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что при анализе результатов учений, в ходе которых были достигнуты поставленные цели, была дана высокая оценка уровню готовности штабов в деле приведения войск в состояние боеготовности и планирования операций.

Р.Керимов