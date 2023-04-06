Airbus построит вторую линию сборки самолетов в китайском Тяньцзине

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует увеличить вдвое мощности по производству самолетов на предприятии в китайском Тяньцзине.

Для этого Airbus построит вторую линию сборки самолетов на этом заводе, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующие документы были подписаны в четверг гендиректором Airbus Гийомом Фори в Пекине.

В прошлом месяце Airbus начала поставки самолетов A321neo с предприятия в Тяньцзине. Расширение производственных мощностей, как ожидается, поможет французской корпорации в достижении цели выпуска 75 самолетов A320neo в месяц к 2026 году.

Airbus начала производить самолеты серии A321 в Тяньцзине в ноябре 2022 года. Лайнер A321neo является самым большим представителем семейства и может перевозить до 244 пассажиров.

В четверг Фори также подписал в Пекине ряд соглашений, касающихся продажи самолетов, отмечает Bloomberg.

В прошлом году китайские авиаперевозчики заказали более 300 узкофюзеляжных самолетов Airbus общей стоимостью более $40 млрд по ценам каталога.

Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Компания производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.