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Транспорт и связь 06.04.2023 20:22

Airbus построит вторую линию сборки самолетов в китайском Тяньцзине

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует увеличить вдвое мощности по производству самолетов на предприятии в китайском Тяньцзине.

Для этого Airbus построит вторую линию сборки самолетов на этом заводе, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующие документы были подписаны в четверг гендиректором Airbus Гийомом Фори в Пекине.

В прошлом месяце Airbus начала поставки самолетов A321neo с предприятия в Тяньцзине. Расширение производственных мощностей, как ожидается, поможет французской корпорации в достижении цели выпуска 75 самолетов A320neo в месяц к 2026 году.

Airbus начала производить самолеты серии A321 в Тяньцзине в ноябре 2022 года. Лайнер A321neo является самым большим представителем семейства и может перевозить до 244 пассажиров.

В четверг Фори также подписал в Пекине ряд соглашений, касающихся продажи самолетов, отмечает Bloomberg.

В прошлом году китайские авиаперевозчики заказали более 300 узкофюзеляжных самолетов Airbus общей стоимостью более $40 млрд по ценам каталога.

Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Компания производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.

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Тэги: КИТАЙ, AIRBUS, ПРЕДПРИЯТИЕ, РАСШИРЕНИЕ


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