Sotheby`s выставит на торги рубин с оценкой на уровне рекордных $30,3 млн

Sotheby`s выставит на торги крупнейший в мире рубин, сообщается в пресс-релизе FURA Gems. В июле 2022 года компания добыла камень, послуживший материалом для изготовления этого рубина.
Драгоценный камень Estrela de Fura весит 55,22 карата и оценивается в сумму более $30 млн. Аукционный дом представил его в среду в Гонконге, торги состоятся 8 июня в Нью-Йорке.
До огранки камень весил 101 карат и был крупнейшим в мире среди рубинов ювелирного качества.
На данный момент рекорд стоимости принадлежит Sunrise Ruby, проданному на аукционе Sotheby`s в 2015 году за $30,3 млн. Лишь два рубина удавалось реализовать на торгах дороже $15 млн.
Рубины добываются преимущественно в Мьянме, отмечает Barron`s. Однако Estrela de Fura имеет все шансы показать миру, что африканские камни могут быть на одном уровне с азиатскими или даже лучше, отметил глава ювелирного отдела Sotheby`s в Северной, Южной и Центральной Америке Квиг Брюнинг.
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