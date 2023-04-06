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Дальнее зарубежье 06.04.2023 22:27

Си Цзиньпин не против поговорить с Зеленским, когда сочтет ситуацию подходящей для этого - фон дер Ляйен

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда время и условия будут подходящими, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Было интересно услышать, что председатель Си Цзиньпин подтвердил свое желание поговорить, когда условия и время будут подходящими", - заявила фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Пекине, отметив, что это "положительное развитие событий".

Председатель ЕК отметила, что обсудила с председателем КНР вопрос о звонке Зеленскому, призвала его связаться с украинским президентом.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, УКРАИНА


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