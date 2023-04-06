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Дальнее зарубежье 06.04.2023 17:38

Северные районы Израиля подверглись ракетному удару с территории Ливана

Северную часть Израиля в четверг обстреляли ракетами с территории Ливана, в результате удара пострадали два человека, передает "Гаарец".

В армии обороны Израиля в свою очередь сообщили, что система ПРО "Железный купол" сбила, по меньшей мере, одну ракету.

После инцидента стало известно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху намерен собрать кабинет по вопросам безопасности с целью обсудить ситуацию в северном Израиле.

Между тем, по информации с ливанской стороны, ракеты, по-видимому, запускали из лагерей палестинских беженцев. Также в Ливане опровергали ранее появлявшиеся сообщения об ответных артиллерийских обстрелах израильской армии.

Ранее газета "Таймс оф Израэл" сообщала, что полиция Израиля задержала около 350 человек после столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в ночь на среду.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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