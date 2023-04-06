Цены на нефть опускаются, но завершают короткую неделю ростом, Brent - $84,93 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в четверг, но завершают короткую неделю существенным ростом.

В пятницу торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате, поскольку ведущие мировые биржи будут закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 составляет $84,93 за баррель, что на $0,06 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,1 (0,12%), до $80,51 за баррель.

Как Brent, так и WTI подорожали более чем на 6% на этой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Многие аналитики повысили прогнозы цен на нефть, однако некоторые эксперты отмечают, что снижение добычи государствами ОПЕК+ может говорить в том числе и об их обеспокоенности перспективами спроса на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

"Вполне возможно, что ОПЕК+ предвидит снижение спроса на нефть в условиях ослабления мировой экономики, и, если прогнозы рецессии оправдаются, объявленное уменьшение добычи станет первым из нескольких, поскольку глобальный спрос резко упадет в случае рецессии, и цены на нефть последуют в том же направлении", - говорится в обзоре экспертов Sevens Report Research, который цитирует Market Watch.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.