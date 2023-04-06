ВМС Турции принимают на вооружение самый большой корабль - десантный вертолетоносец Anadolu

Универсальный десантный вертолетоносец Anadolu - самый большой на данный момент турецкий корабль - должен войти в строй ВМС Турции в понедельник, сообщает в четверг "Сабах" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Длина корабля - 231 метр, ширина - 32 метра.
Корабль спроектировали, взяв за основу универсальный десантный корабль-авианосец ВМС Испании "Хуан Карлос I". Anadolu способен взять на борт около батальона военнослужащих, кроме командного состава и летчиков. Палуба вертолетоносца сможет принимать различные типы вертолетов и самолеты вертикального взлета. В частности, на палубе смогут находиться шесть ударных вертолетов или вертолетов средней грузоподъемности, а также два тяжелых транспортных вертолета.
На корабле можно будет перевозить легкие и тяжелые бронированные машины на колесном или гусеничном ходу. На палубе для легких грузов можно везти до 30 транспортных средств, включая десантные машины-амфибии и БТР; в ангаре - не менее 12 вертолетов средней грузоподъемности, вдобавок к тем, которые могут быть на посадочных площадках.
На палубе для тяжелых грузов можно транспортировать тяжелую технику, в том числе танки. Всего на корабль можно погрузить примерно 45 танков.
Однако на корабле пока нельзя размещать БПЛА. Демир уточнил, что идут работы по интеграции Anadolu и разрабатываемого беспилотника TB3 (модернизированной версии "Байрактар ТБ2"), который сможет садиться и взлетать c авианесущих кораблей с укороченной взлетно-посадочной полосой.
Корабль также можно использовать в гуманитарных миссиях, поисково-спасательных операциях, для помощи в зоне стихийных бедствий.
В четверг в Анкаре прошла церемония подписания соглашения на строительство трех новых турецких фрегатов программы MILGEM.
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