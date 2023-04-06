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Дальнее зарубежье 06.04.2023 21:40

В ЕС обеспокоены дисбалансом в торговле с КНР, стремятся к структурным реформам

Торговые отношения между ЕС и Китаем остаются несбалансированными и требуют структурных реформ и диверсификации, заявила в четверг председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Объем торговли в 2022 году превысил 2,3 млрд евро в день. В то же время наши торговые отношения становятся все более несбалансированными. За последние десять лет дефицит торгового баланса Европейского союза увеличился более чем в три раза. В прошлом году он достиг почти 400 млрд евро", - сообщила глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Пекине после трехсторонней встречи, которую она и президент Франции Эмманюэль Макрон провели с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выступление фон дер Ляйен транслировалось телевизионной службой ЕС.

По ее словам, это обсуждалось в ходе встречи, "потому что такая траектория не обеспечивает устойчивость, и необходимо решать лежащие в ее основе структурные проблемы".

Председатель Еврокомиссии указала на китайскую "недобросовестную практику в некоторых секторах" в отношении европейских предприятий, препятствующую их доступу на китайский рынок.

"И мы также обсудили тот факт, что это контрастирует с равными условиями, которыми пользуются все компании, работающие на едином европейском рынке", - продолжила фон дер Ляйен, отметив также, что ЕС "становится все более бдительным в отношении зависимостей".

"Это приводит к призывам некоторых отделиться от Китая. Я сомневаюсь, что это жизнеспособная или желательная стратегия. Я считаю, что мы должны заниматься снижением рисков. (...) Конечно, разные риски требуют разных средств для их устранения: мы боремся с риском зависимости за счет диверсификации наших торговых и инвестиционных отношений", - сказала глава ЕК.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что, какой бы инструмент ни был избран Евросоюзом, в Брюсселе хотят "решать нынешние проблемы путем диалога".

"Речь таким образом идет о том, чтобы в основном снижать риски с помощью дипломатии. Вот почему я призвала - и мы договорились -возобновить торгово-экономический диалог на высоком уровне", - сказала председатель Европейской комиссии.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ДИСБАЛАНС


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