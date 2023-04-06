В Азербайджане выявлено 79 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 79 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830,135 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 101 случае заражения.





За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 196 человек.





От COVID-19 вылечились 819,472 тыс. (+69 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находится 467 человек.





За сутки медики провели 1 266 тестов на коронавирус против 1 732 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 565,697 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде