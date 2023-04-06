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Здравоохранение 06.04.2023 20:18

В Азербайджане выявлено 79 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 79 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830,135 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 101 случае заражения.


За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 196 человек.


От COVID-19 вылечились 819,472 тыс. (+69 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находится 467 человек.


За сутки медики провели 1 266 тестов на коронавирус против 1 732 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 565,697 тыс. тестов на COVID-19.


Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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