Илон Маск готовит тестовый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск в четверг сообщил о готовящемся вскоре первом тестовом орбитальном полете сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
"Starship готовится к запуску", - написал он соцсетях.
По данным международного извещения NOTAM для пилотов воздушных судов, 10 и 12 апреля район воздушного пространства к востоку от побережья Техаса над Мексиканским заливом объявлен "опасной зоной в связи с запуском ракеты SpaceX Super Heavy Starship".
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), выдающее лицензии на космические запуски, сообщало, что первый тестовый орбитальный полет ракеты может состояться 10 апреля.
Многоразовая ракетная система Starship компании SpaceX состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).
Тестовый полет будет проходить в непилотируемом режиме.
Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четырехчасовое временное окно, которое открывается 10 апреля в 09:10 по времени Восточного побережья США (в 17:10 Баку).
В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.
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