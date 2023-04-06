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Дальнее зарубежье 06.04.2023 23:01

Главы МИД Саудовской Аравии и Китая обсудили укрепление двусторонних отношений

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль-Сауд и его китайский коллега Цинь Ган в четверг на встрече в Пекине обсудили укрепление сотрудничества двух государств.

"На обеде они говорили о двусторонних отношения и способах укрепления сотрудничества во многих сферах", - говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии в твиттере.

При этом Фархан аль-Сауд дал высокую оценку роли КНР в достижении соглашения между Эр-Риядом и Тегераном о возобновлении их дипломатических отношений.

Со своей стороны, китайские СМИ сообщают, что Цинь Ган также вел в Пекине переговоры с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Ранее в четверг в Пекине главы МИД Ирана и Саудовской Аравии впервые за семь лет провели встречу: на ней они согласились открыть посольства, упростить авиасообщение.

СМИ отмечали, что главы МИД Китая, Ирана и Саудовской Аравии также вели трехсторонние переговоры.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в 2016 году после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.

Однако в этом году Иран и Саудовская Аравия при посредничестве КНР договорились восстановить дипломатические отношения.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КИТАЙ, МИД, ВСТРЕЧА


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