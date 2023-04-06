Ответственность за обстрел севера Израиля в израильской армии возлагают на ХАМАС

В армии обороны Израиля в четверг заявили, что за пусками ракет по Израилю из Ливана стоит группировка ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

"Это совершила группировка ХАМАС, армия обороны Израиля также изучает и причастность Ирана к обстрелу", - приводит издание слова представителя пресс-службы израильской армии генерала Даниэля Хагари.

Ранее сообщалось, что в четверг северную часть Израиля обстреляли ракетами с территории Ливана.

The Times of Israel отмечает, что по оценкам израильских властей, были выпущены 34 ракеты: пять из них достигли израильской территории, а остальные были перехвачены ПРО.

После инцидента стало известно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху намерен созвать кабинет по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на севере Израиля.

Между тем, по информации с ливанской стороны, ракеты, по-видимому, запускали с территории лагерей палестинских беженцев. Также в Ливане опровергали ранее появлявшиеся сообщения об ответных артиллерийских обстрелах израильской армии.