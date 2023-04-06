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СНГ 06.04.2023 22:06

Резников: Украина должна стать 33-м членом НАТО

Украина должна получить членство в НАТО после Швеции, считает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м. Украинцы лучше всех умеют оружием натовского образца уничтожать российскую армию. Такая экспертиза чрезвычайно важна для Североатлантического союза", - написал Резников в Twitter.

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Тэги: РЕЗНИКОВ, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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