Украина должна получить членство в НАТО после Швеции, считает министр обороны Украины Алексей Резников.
"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м. Украинцы лучше всех умеют оружием натовского образца уничтожать российскую армию. Такая экспертиза чрезвычайно важна для Североатлантического союза", - написал Резников в Twitter.
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