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Дальнее зарубежье 07.04.2023 09:21

Япония продлевает санкции в отношении КНДР на 2 года

Правительство Японии приняло решение продлить санкции против Северной Кореи на два года, сообщает телеканал NHK.

"В пятницу правительство приняло решение продлить действие введенных ранее санкций против Пхеньяна еще на два года", - говорится в сообщении.

Токио заявляет, что КНДР продолжает проводить различные виды испытаний баллистических ракет, и их частота беспрецедентна.

Кроме того, правительство Японии "сослалось на отсутствие прогресса в усилиях по решению проблемы японских граждан, похищенных Севером".

Япония ввела санкции в отношении КНДР в 2006 году после того, как Северная Корея провела ядерные испытания и запустила баллистические ракеты.

Срок действия двух санкционных мер - запрета на заходы в порты судов, зарегистрированных в Северной Корее, и полного торгового эмбарго - истекает 13 апреля.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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