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Дальнее зарубежье 07.04.2023 09:32

Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

Пентагон изучает ситуацию с появлением в Twitter и Telegram секретных документов, касающихся планов США и НАТО по укреплению украинской армии, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

The New York Times пишет, что чиновники администрации президента США Джо Байдена пытались удалить их, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.

Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, отмечает издание.

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Тэги: США, УКРАИНА, ДОКУМЕНТЫ, УТЕЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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