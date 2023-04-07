Израиль наносит удары по объектам ХАМАС на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее самолеты поразили несколько объектов на юге Ливана, принадлежащих группировке ХАМАС.
"ЦАХАЛ атаковала объекты инфраструктуры и другие объекты террористической организации на юге Ливана", - говорится в заявлении израильских военных твиттере.
В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не позволит ХАМАС действовать с территории Ливана, считает Ливан ответственным за все обстрелы с его территории.
Израильские СМИ отмечают, что громкие взрывы слышны в городе Тир на юге Ливана.
Как сообщалось, утром в пятницу ЦАХАЛ нанесла авиаудары по объектам в секторе Газа после ракетного обстрела севера страны с территории Ливана накануне. По сообщению армейской пресс-службы, за пусками ракет по Израилю из Ливана стоит группировка ХАМАС.
The Times of Israel отмечает, что, по оценкам израильских властей, были выпущены 34 ракеты: пять из них достигли израильской территории, а остальные были перехвачены ПРО.
По информации с ливанской стороны, ракеты, по-видимому, запускали с территории лагерей палестинских беженцев. Также в Ливане опровергали ранее появлявшиеся сообщения об ответных артиллерийских обстрелах израильской армии.
Как сообщают израильские СМИ, по меньшей мере 10 ракет были пущены из Газы в сторону Израиля в ночь на пятницу. Сирены, предупреждающие о воздушном нападении, прозвучали в нескольких израильских населенных пунктах.
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