Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 апреля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 апреля ЦБА установил на уровне 1.8556 манат/1EUR (6 апреля- 1.8513 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 апреля установил на уровне 0.0208 манат/1RUB (6 апреля - 0.0213 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 6 апреля ЦБА установил на уровне 0.0882 манат/ (6 апреля - 1TRY 0.0883 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков