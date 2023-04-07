Цены на нефть в четверг выросли и завершили в плюсе 3-ю неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд.
В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на $0,13 (на 0,15%) - до $85,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,09 (на 0,1%) - до $80,7 за баррель.
По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.
Похоже, что WTI все никак не покинет район $80 за баррель, "даже несмотря на то, что, как говорят новости, экономика США быстро ослабевает", отмечает старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.
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