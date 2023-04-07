Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Дальнее зарубежье 07.04.2023 13:27

Валютные резервы Китая в марте выросли сильнее прогноза

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в марте выросли до $3,184 трлн по сравнению с $3,133 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,149 трлн, сообщает Trading Economics.

Курс юаня в прошлом месяце увеличился на 0,9% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 2,3% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец марта составляли 66,5 млн унций, увеличившись по сравнению с 65,92 млн унций месяцем ранее. При этом в стоимостном выражении они выросли до $131,65 млрд по сравнению со $120,28 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Валютные резервы Китая в феврале снизились впервые за 5 месяцев Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г Зампред китайского центробанка уверен в стабильности юаня Китай увеличил валютные резервы в феврале до $3,09 трлн Валютные резервы Китая выросли в июле 6-й месяц подряд Китай будет поддерживать стабильный обменный курс нацвалюты - Ли Кэцян Валютные резервы Китая сократились на $320 млрд в 2016г, до минимума почти за 6 лет Власти Китая ограничили продажу долларов в Шэньчжэне Китай будет поддерживать стабильный курс юаня - премьер Госсовета КНР США обеспокоены ослаблением юаня, но воздержались от обвинения КНР в манипулировании курсом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az