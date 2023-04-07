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Дальнее зарубежье 07.04.2023 15:03

Китай призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке на фоне эскалации

В Пекине после ночных ракетных обстрелов на Ближнем Востоке призвали Израиль, Ливан и палестинцев продемонстрировать сдержанность и избегать любых действий, которые могут ухудшить ситуацию, пишет газета Global Times со ссылкой на заявление МИД КНР.

"Китай призывает соответствующие стороны, в частности, Израиль, проявить сдержанность и спокойствие и избегать любых действий, которые могли бы ухудшить ситуацию", - приводит газета заявление представителя ведомства Мао Нин.

По ее словам, замглавы МИД КНР, спецпосланник по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь в пятницу утром провел встречу с послами арабских стран в Китае. Он донес им позицию Пекина по теме эскалации на Ближнем Востоке между Израилем, Ливаном и палестинцами. В частности, в Пекине видят необходимость в "срочной миссии для урегулирования ситуации".

В последние дни на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В ночь на пятницу из сектора Газа запустили более 40 ракет по Израилю, а израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Ливане. Накануне также ракетному обстрелу из Ливана подвергся север Израиля.

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Тэги: КНР, БЛИЖВОСТОК, СИТУАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ

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