Министр обороны Эстонии предлагает закупать снаряды для Украины не только в рамках ЕС, но и вне Евросоюза

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) предложил осуществлять закупку снарядов для Украины не только в рамках ЕС, но и вне пределов Евросоюза, несмотря на то, что одной из целей предложенной ранее Эстонией инициативы было оживить оборонную промышленность ЕС.
"Первичной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы", - сказал он газете Postimees.
Поэтому, по словам Певкура, Еврокомиссии следует обсудить со всеми производителями возможности стран блока и их предприятий.
Он добавил, что если сами страны блока вне совместного тендера передадут Украине свои боеприпасы, пополнение их запасов будет задачей каждой страны по отдельности. Если они, например, купят недостающие боеприпасы у США, они не получат компенсацию из Европейского фонда мира. "Потому что компенсация от Европейского фонда мира конкретно привязана к закупкам в Европе", - подчеркнул Певкур.
Министр отметил, что сейчас организацию совместного тендера обсуждают с Францией и Германией. "Мы сейчас как раз и ведем переговоры о том, как быстро они могут получить снаряды от своих производителей", - сказал министр.
По данным журнала Politico, страны ЕС спорят о том, должны ли снаряды поступить только от предприятий оборонной промышленности ЕС или при необходимости можно также обратиться к производителям вне ЕС. Франция твердо выступает за покупку снарядов только в ЕС. Ее поддерживают Греция и Кипр.
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