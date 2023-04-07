Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

АПК 07.04.2023 19:59

Азербайджан в январе-феврале увеличил импорт казахстанской пшеницы почти на 20%

Экспорт пшеницы из Казахстана в Азербайджан за январь-февраль 2023 года составил 75 тыс. тонн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным официальной статистики Казахстана, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт увеличился на 19,6% (62,72 тыс. тонн в январе-феврале 2022г).

В целом, за первую половину текущего сезона (сентябрь 2022 года – февраль 2023 года) в Азербайджан было поставлено 239,9 тыс. тонн казахстанской пшеницы (+87%).

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2022 году импортировал из Казахстана 280,016 тыс. тонн пшеницы, что в 5,3 раза больше чем в 2021 году. Закупки пшеницы из Казахстана были осуществлены на сумму $95 млн 800,45 тыс. (рост в 6 раз).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПШЕНИЦА


Похожие новости


Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт пшеницы из Казахстана в 9 раз Доля РФ в поставках пшеницы в Азербайджан сократилась до 74% по итогам 9 мес. 2022г Казахстан вводит квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября - Минфин Казахстан вводит ограничение на экспорт пшеницы и муки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az