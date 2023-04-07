Азербайджан в январе-феврале увеличил импорт казахстанской пшеницы почти на 20%

Экспорт пшеницы из Казахстана в Азербайджан за январь-февраль 2023 года составил 75 тыс. тонн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным официальной статистики Казахстана, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт увеличился на 19,6% (62,72 тыс. тонн в январе-феврале 2022г).
В целом, за первую половину текущего сезона (сентябрь 2022 года – февраль 2023 года) в Азербайджан было поставлено 239,9 тыс. тонн казахстанской пшеницы (+87%).
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2022 году импортировал из Казахстана 280,016 тыс. тонн пшеницы, что в 5,3 раза больше чем в 2021 году. Закупки пшеницы из Казахстана были осуществлены на сумму $95 млн 800,45 тыс. (рост в 6 раз).
Б.Рустамбеков
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