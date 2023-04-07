Переговоры Москвы и Киева могут быть только на основе учета российских интересов - Лавров

Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но происходить они могу только с учетом российских озабоченностей и интересов.
Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Анкаре.
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