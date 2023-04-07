Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Макроэкономика 07.04.2023 14:42

Мировые цены на продовольствие снижаются уже год, в марте - на 2,1% - ФАО

Мировые цены на продовольствие снижаются уже в течение года. В марте по сравнению с февралем индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) снизился на 2,1% и составил 126,9 пункта, сообщается в ежемесячном докладе организации.

За год, прошедший с марта 2022 года, индекс упал на 20,5%.

Согласно документу, на снижение индекса в марте повлияло падение цен на зерно, растительные масла и молочную продукцию. Цены на сахар и мясо выросли.

В марте по сравнению с февралем индекс цен на зерновые культуры снизился на 5,6%. В годовом выражение падение составило 18,6%. Больше всего в марте подешевела пшеница - на 7,1%. Это, в частности, обусловлено значительными запасами в мире и острой конкуренцией между экспортерами. "Дополнительное понижательное давление на рыночные цены оказывал фактор острой конкуренции со стороны Российской Федерации, где большие объемы предложения продолжили способствовать формированию конкурентоспособных цен", - говорится в докладе.

Цены снижались также из-за продления "зерновой сделки", что позволило Украине продолжить экспортные поставки из черноморских портов, а также из-за повышения прогнозов по производству зерна в Австралии и улучшения состояния культур в ЕС, уточняется в докладе.

Индекса цен на растительные масла в марте снизился на 3%, в годовом выражении - на 47,7%. Это стало результатом падения котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел, которое с избытком компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло. После периода падения, продолжавшегося три месяца подряд, мировые цены на пальмовое масло в марте вернулись к росту.

Индекс цен на молочную продукцию за месяц снизился на 0,8%, за год - на 10,7%. К этому привело снижение котировок на сыр из-за того, что большинство ведущих импортеров Азии снизили закупки. Цены на сухое молоко падают девятый месяц подряд из-за вялого импортного спроса. Спрос на сливочное масло, напротив, вырос, особенно со стороны стран Северной и Юго-Восточной Азии. Это привело к повышению цен на него.

Индекс цен на мясо в марте вырос на 0,8%, но в годовом выражении был на 5,3% ниже. В марте котировки цен на говядину выросли под воздействием роста внутренних цен в США, где в ближайшие месяцы ожидается сокращение поголовья убойного скота. Цены на свинину немного выросли, главным образом из-за ее подорожания в Европе. Цены на мясо птицы продолжали падать девятый месяц подряд в условиях вялого импортного спроса на мировых рынках.

Индекс цен на сахар в марте вырос на 1,5% и стал самым высоким с октября 2016 года. Годовая динамика не приведена. Рост в последние два месяца был вызван, главным образом, опасениями в связи с сокращением предложения на мировых рынках в текущем сезоне из-за ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае. Однако в целом благоприятные виды на урожай тростника в Бразилии, уборочная кампания которого вскоре начнется, сдерживали повышательное давление на мировые цены.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Мировые цены на продовольствие в феврале по сравнению с январем снизились на 0,6% - ФАО Мировые цены на продовольствие в 2022 г. выросли на 14,3% - ФАО Мировые цены на продовольствие в октябре по сравнению с сентябрем снизились незначительно - ФАО Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд - ФАО Путин ожидает напряженности в мире с продовольствием, предлагает обеспечить в первую очередь внутренний рынок базовыми продуктами питания Путин: участники саммита БРИКС выражали озабоченность проблемами с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без России, Беларуси и Украины США выделят еще $250 млн на оказание продовольственной помощи в мире - Блинкен Мировые цены на продовольствие в феврале достигли рекордного уровня - ФАО Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 1,1% - ФАО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az