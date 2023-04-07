В Турции ожидают увеличение числа туристов из РФ - Чавушоглу

В Анкаре надеются на рост потока туристов из России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Туризм является еще одной важной темой для нас. Если вы помните, 5,2 млн российских туристов посетили Турцию в прошлом году, и мы ожидаем увидеть больше туристов, которые будут приезжать из России в Турцию", - заявил Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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